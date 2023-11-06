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Задержан водитель авто, утонувшего в Неве вместе с медсестрой в салоне

Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля, который утонул в Неве в Санкт-Петербурге вместе с 33-летней медсестрой в салоне.

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Комментарии
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А
Алексей
Утонул автомобиль с медсестрой,а автор заголовка жертва ЕГЭ
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2 д.
А
Алексей
Автор написал правильно, если бы было &quot;утонувший&quot; - то да, утонувший водитель. &quot;Утонувшего&quot; - автомобиля. Кто тут жертва?
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1 д.
А
Алексей
У авто есть водитель,следовательно он утонул и с машиной и с медсестрой,но водителя задержали😁.Без текста хрен поймешь,кто утонул.
Ответить
1 д.

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