Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля, который утонул в Неве в Санкт-Петербурге вместе с 33-летней медсестрой в салоне.
Задержан водитель авто, утонувшего в Неве вместе с медсестрой в салоне
Комментарии
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А
Алексей
Утонул автомобиль с медсестрой,а автор заголовка жертва ЕГЭ
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2 д.
А
Алексей
Автор написал правильно, если бы было "утонувший" - то да, утонувший водитель. "Утонувшего" - автомобиля. Кто тут жертва?
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1 д.
А
Алексей
У авто есть водитель,следовательно он утонул и с машиной и с медсестрой,но водителя задержали😁.Без текста хрен поймешь,кто утонул.
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1 д.
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