Собянин: Московская компания разработала устройство для спутниковой связи

Информация передается в приборы и устройства радиолокационных станций Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что столичная компания разработала преобразователь сигналов СВЧ-диапазона для спутниковой и космической связи.
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