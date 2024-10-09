Киев проигрывает конкуренцию Израилю в борьбе за финансовые ресурсы Америки – The Hill

Исследовательский проект «Цена войны» в американском Университете Брауна обнаружил, что США только за прошлый год потратили по меньшей мере 22,76 млрд долларов на поддержку Израиля и на связанные с этим американские военные операции в регионе, включая борьбу с поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами в Красном море.