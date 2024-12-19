В Петербурге взяли Льва Авербаха: его клиника раздавала приглашения мигрантам

Основатель скорой помощи Coris стал одним из трёх, кто попал под внимание полиции.В Санкт-Петербурге сотрудники полиции взяли трёх руководителей медклиники, которых подозревают в организации незаконной миграции.
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