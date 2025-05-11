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Кубок Стэнли. «Даллас» сыграет с «Виннипегом», «Флорида» примет «Торонто»

Кубок Стэнли. «Даллас» сыграет с «Виннипегом», «Флорида» примет «Торонто»

«Флорида» будет противостоять «Торонто». Кубок Стэнли Второй раунд Даллас – Виннипег Дата проведения 11 мая, 23.

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