Опознать и не поразить свои: новая проблема ПВО и БПЛА

Израильской БПЛА Hermes 900. Аппарат такого размера можно оснастить радиолокационным ответчиком. Фото Elbit SystemsШирокое распространение и активное применение беспилотных летательных аппаратов привели к появлению ряда характерных проблем.
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