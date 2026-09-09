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Газета.ру

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Шапша: в Калужской области отразили атаку четырех украинских дронов

Шапша: в Калужской области отразили атаку четырех украинских дронов

Атаку четырех украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отразили в Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Владислав Шапша.

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