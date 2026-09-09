Офицера элитных войск БПЛА ВСУ ликвидировали при ударе по мосту Краматорска

Во время удара по мосту в Краматорске был убит офицер элитных беспилотных сил ВСУ Вадим Герасика, сообщает в мессенджере МАХ канал «Северный ветер», близкий к российской группировке войск «Север».
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