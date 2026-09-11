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ЦБ аннулировал лицензии «Титульного брокера»

Банк России 11 сентября принял решение аннулировать выданные инвестиционной компании «Титульный брокер» лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, говорится в сообщении регулятора.

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