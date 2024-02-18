Украинские гопники в печали - Россия оказалась сильнее

По сегодняшним заявлениям зелёной гниды очень хорошо видны вся ущербность и скудоумие хохлов. Первый "шедевр" звучит так: Мы не раз доказали на поле боя: наши возможности ограничены только ограниченностью ресурсов и дальностью оружия, Просто капитан Очевидность! Возможности любой армии, любой страны мира ограничены именно этими же факторами! Но до киевсего (точнее - криворожского) торчка это дошло только сейчас! Второй шедевр: Россия воюет нечестно: Эта война в целом несправедлива.