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Группа «Катюша» встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Группа «Катюша» встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Участники группы исполнили несколько песен  9 августа стало известно, что Нана Хатл, Юлия Поленкова и Анастасия Щепакина, участники группы «Катюша», побывали в Едином пункте отбора на военную службу по контракту, который работает в Москве.

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