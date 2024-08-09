Группа «Катюша» встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Участники группы исполнили несколько песен 9 августа стало известно, что Нана Хатл, Юлия Поленкова и Анастасия Щепакина, участники группы «Катюша», побывали в Едином пункте отбора на военную службу по контракту, который работает в Москве.
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