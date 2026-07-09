Новое в мошеннических телефонных схемах

Nikolia Vovchenko

Не нужно вообще связываться с незнакомыми номерами...Автор почему-то забыл, что с марта все официальные звонки должны осуществляться с обозначением звонившего. Банк или кто другой сразу же высвечивается. Ну, а то что вдруг кто-то чего то советует, то не нужно вестись на это. Каким бы там голосом "волк" не пел, (отопритеся, отворитеся, ваша мама пришла, молочка принесла)у него одна цель и все её прекрасно знают