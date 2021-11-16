Мужские забавы

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Вот какую силу раньше имел обычный армейским ремень!

Вот какую силу раньше имел обычный армейским ремень!

Недавно отец рассказал мне одну забавную историю, которая приключилась со мной ещё в детском саду. Где-то в старых вещах я нашёл армейский ремень деда, обмотался им и ходил довольный по квартире.

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Комментарии
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Андрей Викторов
Армейский ремень с бляхой(в обязательном порядке) был весьма востребован в юные годы, когда учился в советском ПТУ, лучшего оружия для самообороны, а если надо было то и нападения, трудно представить в принципе. Кто знает, тот подтвердит, что даже не мастерски, а на уровне дворового пацана, если владел ремнем с бляхой, то тебе ни кто страшен не был. Местное хулиганье не то, что бы уважало, но предпочитало не связываться. А в годы юности это было весьма не лишним.
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