Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Сбой в России затронул мессенджеры, маркетплейс и онлайн-кинотеатр

Сбой в России затронул мессенджеры, маркетплейс и онлайн-кинотеатр

Пользователи сообщают о перебоях в работе мобильных приложений WhatsApp*, Telegram и Viber. Кроме того, перестал работать маркетплейс Wildberries, а также медиаплатформа «Кинопоиск», свидетельствуют данные сервиса Сбой.

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