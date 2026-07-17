Мужчина, убивший оппонента 10 ударами ножа, заявил в суде, что хотел его только припугнуть

В Челябинске вынесен приговор 22-летнему жителю Уйского района С. Грубову, обвиненному в убийстве. В феврале этого года он попытался проникнуть в квартиру, где проживала его бывшая девушка, и где в тот день находились еще два молодых человека.
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