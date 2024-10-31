Компания Hypernative обеспечивает защиту стейблкоинов на $40 млрд

Согласно новому отчету State of Crypto 2024, подготовленному компанией a16z, стейблкоины стали важной частью экосистемы Web3, охватывая около 33% ежедневных активных адресов и обеспечивая транзакционный объем в $8,5 трлн только во втором квартале этого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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