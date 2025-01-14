Утром на севере Астраханской области вновь звучал сигнал тревоги

Местных жителей предупредили о вероятности очередной атаки вражеских беспилотников. Сегодня утром администрация ЗАТО Знаменск разместила на своих официальных страницах в социальных сетях предупреждение об опасности нападения украинских БПЛА.
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