От бетонных коробок до лунных отелей: как может измениться наше жилье в будущем

Еще вчера мы мечтали о красивом просторном доме, а сегодня гигантские 3D-принтеры практически «выращивают» здания всего за несколько дней, архитекторы осваивают океанские просторы для заселения, инженеры строят амбициозные планы на Луну, и не за горами время, когда постройки будут возводить даже из грибов.
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