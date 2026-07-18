От бетонных коробок до лунных отелей: как может измениться наше жилье в будущем

Еще вчера мы мечтали о красивом просторном доме, а сегодня гигантские 3D-принтеры практически «выращивают» здания всего за несколько дней, архитекторы осваивают океанские просторы для заселения, инженеры строят амбициозные планы на Луну, и не за горами время, когда постройки будут возводить даже из грибов.