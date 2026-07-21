Верховный суд РФ признал экстремистскими группировки Silent Crow и "Киберпартизаны BY"

Верховный суд России (ВС РФ) признал экстремистскими организациями хакерские группировки "Киберпартизаны BY" ("Кибер-Партизаны", Cyberpartizans) и Silent Crow ("Молчаливый ворон"), которые стояли за атаками на информационные структуры России и Белоруссии.
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