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Общественная служба новостей

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Гендельман: делегация Израиля отправилась в Каир на переговоры по Газе

Гендельман: делегация Израиля отправилась в Каир на переговоры по Газе

Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил, что даже при усилении конфликта между Израилем и движением «Хезболлах» переговоры о высвобождении заложников из сектора Газа в обмен на прекращение огня остаются актуальными.

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