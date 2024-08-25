Гендельман: делегация Израиля отправилась в Каир на переговоры по Газе

Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил, что даже при усилении конфликта между Израилем и движением «Хезболлах» переговоры о высвобождении заложников из сектора Газа в обмен на прекращение огня остаются актуальными.
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