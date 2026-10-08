Алименты со сверхдоходов // Конституционный суд решит, может ли 1/4 заработка футболиста Матвея Сафонова превышать реальные потребности ребенка

Дело футболиста Матвея Сафонова об алиментах сегодня рассматривал Конституционный суд. Заявитель просил изменить порядок выплат на содержание ребенка: сейчас с него взыскивают четверть заработка, а он считает такую сумму несоразмерной реальным потребностям ребенка.