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Алименты со сверхдоходов // Конституционный суд решит, может ли 1/4 заработка футболиста Матвея Сафонова превышать реальные потребности ребенка

Дело футболиста Матвея Сафонова об алиментах сегодня рассматривал Конституционный суд. Заявитель просил изменить порядок выплат на содержание ребенка: сейчас с него взыскивают четверть заработка, а он считает такую сумму несоразмерной реальным потребностям ребенка.

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