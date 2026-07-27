Андромеда «сбавляет обороты»: скорость рождения звёзд в соседней галактике упала в 5 раз

«Хаббл» проанализировал 200 млн звёзд и выяснил, что спад продолжается уже 500 млн летАстрономы выяснили, что в галактике Андромеды скорость образования новых звёзд непрерывно снижается уже около 500 млн лет, а в последние 40 млн лет спад стал значительно быстрее.
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