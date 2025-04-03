Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 756 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владислав Владислав
    Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закав...Указ Президента Р...
  • Владислав Владислав
    Отличные новости от ВС России! Всем бойцам России вернуться домой живыми и здоровыми, Вам еще россию строить!!ВС РФ вытеснили В...
  • Галина Скрипник
    Засрать  -это по вашей упоротой части."Мирные" приготов...

Про очередного коррупционера-рекордсмена

Про очередного коррупционера-рекордсмена

Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Заельцовский районный суд Новосибирска с требованием изъять в доход государства коррупционные активы экс-главы Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора (Федеральной службы по надзору в сфере природопользования) Андрея Фролова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Людмила Лепаева
Можно подумать он один такой что дума поговорили что и где у них есть и замолчали на следующий срок выдвинули. Рыба гниёт с головы
Ответить
15 час.
наверх