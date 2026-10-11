Ужасы наших городков

Осень пришла - расчленёнка попёрла!В общем, делюга в Москве от 3 ноября : Родственники бизнесвумен Елены Церетели (53-летней бывшей жены известного ресторатора) и её 19-летней дочери Дарьи, обеспокоенные недоступностью их телефонов, приехали в адрес их проживания (Жулебино), где возле дома столкнулись с сожителем бизнесвумен 47-летним Таймуразиком.
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