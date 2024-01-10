Аэромобильная операционная на борту «Летающей коровы»

Летающий госпиталь способен быстро оказаться в любой точке вблизи линии боевого соприкосновения Виталий Орлов На фото: вертолет Ми-26 (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Несколько дней назад прошла информация, что тяжелый многоцелевой транспортный Ми-26, являющийся крупнейшим в мире серийно выпускаемым вертолетом, приобрел принципиально новые функциональные обязанности.