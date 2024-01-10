БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 322 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    https://mirtesen.ru/people/517857920/blog/46923390880Сайт прекращает с...
  • Tania Еременко
    Этого не должно произойти - зачем нас эта русофобка? Вон из России!Либералка-релокан...
  • Александр Сысоев
    А. Боссарт надо арестовать по приезду в Москву за разжигание межнациональной розни.Либералка-релокан...

Аэромобильная операционная на борту «Летающей коровы»

Аэромобильная операционная на борту «Летающей коровы»

Летающий госпиталь способен быстро оказаться в любой точке вблизи линии боевого соприкосновения Виталий Орлов На фото: вертолет Ми-26 (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Несколько дней назад прошла информация, что тяжелый многоцелевой транспортный Ми-26, являющийся крупнейшим в мире серийно выпускаемым вертолетом, приобрел принципиально новые функциональные обязанности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх