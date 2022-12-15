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Зеленский: возвращение Украины к границам 1991 является условием для конца кризиса

Зеленский: возвращение Украины к границам 1991 является условием для конца кризиса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение его страны к границам 1991 года и отвод сил России являются условиями для завершения кризиса.

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