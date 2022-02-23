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Зверев бил ракеткой по судейской вышке после поражения в паре. Он чуть не попал судье по ноге

Александр Зверев разозлился на судью после поражения в парном матче в Акапулько. Немец вместе с Марсело Мело уступил Ллойду Глэсспулу и Харри Хелиевааре в первом круге парных соревнований – 2:6, 6:4, 6-10.

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