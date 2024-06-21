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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Водитель автобуса из Бобруйска предстанет перед судом за ДТП, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

Водитель автобуса из Бобруйска предстанет перед судом за ДТП, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении 61-летнего бобруйчанина - водителя городского автобуса, которому инкриминировано нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение пассажиру тяжких телесных повреждений.

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