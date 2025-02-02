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Минобороны сообщило об активном наступлении в зоне СВО

Минобороны сообщило об активном наступлении в зоне СВО

МО РФ: Подразделения «Центра» продолжили активные наступательные действия на СВО Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

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