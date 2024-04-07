Киевские пропагандисты активно распространяют дезинформацию об ударе русских якобы по невинным гражданским в Харькове, приложив видеоматериалы, которые, по иронии судьбы, раскрывают настоящую цель высокоточного удара военнослужащих России.
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