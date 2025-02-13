В Туле 12 февраля завершился акселератор "Экспортный форсаж"

В Туле в рамках национального проекта "Экспорт" прошел акселератор "Экспортный форсаж", в рамках которого организованы обучающие мероприятия для предпринимателей, сообщила пресс-служба регионального правительства.
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