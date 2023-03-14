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Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото без макияжа и с выбитым зубом

Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото без макияжа и с выбитым зубом

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в соцсетях новое фото без косметики. В кадре она улыбается, демонстрируя отсутствие переднего зуба, передает Teleprogramma.

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