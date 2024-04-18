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Депутат Ивлев: сторонников РДК обучают за деньги НАТО, их идеология - неонацизм

Депутат Ивлев: сторонников РДК обучают за деньги НАТО, их идеология - неонацизм

Сторонников "Русского добровольческого корпуса" обучает и вооружает Украина на деньги США и НАТО. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Государственной думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

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