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Капитан «Наполи» Ди Лоренцо продлил контракт до 2030 года

Капитан «Наполи» Ди Лоренцо продлил контракт до 2030 года

Капитан и защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо продлил контракт до 2030 года.Капитан и защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо продлил контракт до 2030 года.

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