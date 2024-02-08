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Дворцовый мост украсили флагами в честь 300-летия СПбГУ

Также в честь вуза зажгут факелы на Ростральных колоннах. Городские власти украсили Дворцовый мост красно-белыми флагами в честь 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета, сообщает «Петербургский дневник».

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