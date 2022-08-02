«Синема парк» и «Формула кино» отказались от концепции «кинопродукта»

Все билеты, купленные по акции, были возвращены.фото: freepik.com/rawpixel.com--> Объединённая сеть «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от концепции «кинопродукта», подразумевавшей показ зарубежных фильмов без разрешения правообладателей.