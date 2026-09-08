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Рязанские новости

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«Рязань» проиграла «Спартаку» из Костромы в Кубке России

«Рязань» проиграла «Спартаку» из Костромы в Кубке России

«Рязань» уступила «Спартаку» из Костромы со счётом 0:2, несмотря на преимущество по владению мячом. Голы забили Жилмостных и Рубцов с пенальти.

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