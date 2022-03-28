Национализация: McDonald’s первый на очереди. Это сколько же помещений?

Москве надо жестко сказать иностранным компаниям: хотите уходить — уходите. А про «временно покидаем рынок» — это сказки Анна Седова На фото: прохожие у ресторана McDonald’s на одной из улиц Москвы (Фото: Александр Щербак/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Бунич Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью заявил, что зарубежные компании, приостановившие работу в России, уговаривают руководство страны не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться, но боятся санкций и давления со стороны своих правительств.