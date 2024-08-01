Легковушка врезалась мотоцикл с подростком в Черемховском районе

Дорожный инцидент произошел вечером 31 июля на шестом километре автодороги «Черемхово-Свирск». По данным Госавтоинспекции региона, 18-летняя водитель ВАЗ, ехала по встречке и врезалась в мотоцикл «Sharmax Power».
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