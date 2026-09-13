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Регионы России

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Xiaomi запустила предзаказ на монитор Redmi A27U Type-C 4K 120Hz

Xiaomi запустила предзаказ на монитор Redmi A27U Type-C 4K 120Hz

Новый монитор оснащен 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц. Для геймеров предусмотрен альтернативный режим Full HD с частотой 240 Гц.

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