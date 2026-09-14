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Газета.ру

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В Карелии в ДТП с микроавтобусом пострадали семеро, среди них — дети

В Карелии в ДТП с микроавтобусом пострадали семеро, среди них — дети

Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе «Кола» в Пряжинском районе Карелии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

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