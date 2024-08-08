smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 611 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    ГДЕ САНИТАРНАЯ ЗОНА?!! Почему говорим, но ничего не делаем?!!С обстреливаемых ...
  • Александр Котов
    Да нет, это война.МИД назвал атаку ...
  • лина любимцева
    ГНАТЬ и МОЛОТИТЬ нужно эту сволочь от границ  России!!! Молотить и гнать подальше!!МИД назвал атаку ...

США не станут отзывать разрешение бить ракетами ATACMS вглубь России

США не станут отзывать разрешение бить ракетами ATACMS вглубь России

США не будут менять свою позицию относительно действующих ограничений на атаки ВСУ вглубь территории России на фоне последних ударов ВС РФ, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби журналистам на брифинге 8августа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх