США не станут отзывать разрешение бить ракетами ATACMS вглубь России

США не будут менять свою позицию относительно действующих ограничений на атаки ВСУ вглубь территории России на фоне последних ударов ВС РФ, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби журналистам на брифинге 8августа.
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