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Америка назвала своего главного врага! Кого сегодня боятся штаты?

Америка назвала своего главного врага! Кого сегодня боятся штаты?

5298 прочтений Сегодня Оглавление Американцы беспокоятся о наличии врага США против инопланетян Новый большой враг Мы не заметили, как скончалась большая американская идея? Нет, я вовсе не про борьбу Байдена и Трампа.

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Комментарии
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Eduard
В Америке делать нечего,сидят и &quot;врагов&quot; назначают себе!
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8 час.

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