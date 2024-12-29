Америка назвала своего главного врага! Кого сегодня боятся штаты?

5298 прочтений Сегодня Оглавление Американцы беспокоятся о наличии врага США против инопланетян Новый большой враг Мы не заметили, как скончалась большая американская идея? Нет, я вовсе не про борьбу Байдена и Трампа.
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