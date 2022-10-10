Дождались, доминдальничали с хохлами

Взорван Крымский мост. О чём это говорит? О просёре ФСБ однозначно. От ракетной атаки которую хохлы анонсировали начиная с 2015 года Мост прикрыли надёжно,"муха не пролетит" как говорится, от подводного минирования, тоже - боевые пловцы на постоянном дежурстве, а о нагруженного взрывчаткой грузовика получается нет? Не подумали? Нет досмотра грузовиков и легковых автомобилей на въезде на Мост? Или преступная халатность? Или пропустили без досмотра за взятку? Думаю сейчас ФСБ получив 3,14.