Звезду регги из Якутии Кита Джа серьезно ранили ножом в грудь на вечеринке

Якутского исполнителя регги Субудай Айыы-Арчылаан Дьулустаан Уола (Kit Jah) серьезно ранили ножом в грудь на вечеринке в деревне Сунтар, инцидент произошел в арендованном гостевом доме, где компания распивала алкоголь, сообщили в МВД по Республике Саха.
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