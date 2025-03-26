Звезду регги из Якутии Кита Джа серьезно ранили ножом в грудь на вечеринке

Якутского исполнителя регги Субудай Айыы-Арчылаан Дьулустаан Уола (Kit Jah) серьезно ранили ножом в грудь на вечеринке в деревне Сунтар, инцидент произошел в арендованном гостевом доме, где компания распивала алкоголь, сообщили в МВД по Республике Саха.