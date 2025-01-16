Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Дроновод раскрыл, что беспилотники могут распознавать номера машин ВСУ

Дроновод раскрыл, что беспилотники могут распознавать номера машин ВСУ

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