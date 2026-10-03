Медведев заявил, что Россия не стремится ни с кем конфликтовать

ТЕГЕРАН, 3 октября. /ТАСС/. Россия не стремится ни на кого давить или с кем-то конфликтовать, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.
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