МТС запустил LTE для 3000 дачников в Архангельской области

В разгар дачного сезона компания МТС установила новое телекоммуникационное оборудование LTE для трёх садовых некоммерческих товариществ в Архангельской области — «Лайское» в Приморском округе, «Ягринское» и «Пихталы» в пригороде Северодвинска.
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