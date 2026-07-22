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Царьград

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МТС запустил LTE для 3000 дачников в Архангельской области

МТС запустил LTE для 3000 дачников в Архангельской области

В разгар дачного сезона компания МТС установила новое телекоммуникационное оборудование LTE для трёх садовых некоммерческих товариществ в Архангельской области — «Лайское» в Приморском округе, «Ягринское» и «Пихталы» в пригороде Северодвинска.

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