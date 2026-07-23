Овчинский рассказал о летнем интенсиве по урбанистике для московских подростков

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в рамках московского месяца градостроительства пройдет летний бесплатный интенсив для подростков 13–16 лет с 27 июля по 7 августа .