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Овчинский рассказал о летнем интенсиве по урбанистике для московских подростков

Овчинский рассказал о летнем интенсиве по урбанистике для московских подростков

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в рамках московского месяца градостроительства пройдет летний бесплатный интенсив для подростков 13–16 лет с 27 июля по 7 августа .

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