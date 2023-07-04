Как защитить начатую банку томатной пасты от плесени

Большинство людей стремится покупать продукты с запасом. Особенно, если речь идет о чем-то таком, что используется достаточно редко и в небольших количествах, но тем не менее используется с завидным постоянством на протяжении месяца или года.
Большинство людей стремится покупать продукты с запасом. Особенно, если речь идет о чем-то таком, что используется достаточно редко и в небольших количествах, но тем не менее используется с завидным постоянством на протяжении месяца или года.
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